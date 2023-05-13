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13 марта, 19:26 • 54091 просмотра

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13 марта, 15:57 • 107428 просмотра

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Официально: Президент Украины сегодня встретится с руководством Италии

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В ходе визита в Рим Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом и премьер-министром Италии, об этом говорится в сообщении в официальном Телеграмм-канале Зеленского, сообщает УНН.

Цитата

«Рим. Встречи с Президентом Италии Серджо Маттареллой, Премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важен визит для победы Украины», - сообщил Зеленский.

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Добавим

Премьер-министр Италия Джорджия Мэлони приезжала в Киев 21 февраля, в канун годовщины вторжения россии. Тогда она пообещала, что Италия предоставит Украине ЗРК SAMP/T, а также комплексы Skyguard и Spike. Кроме этого, Италия поставляет Украине гаубицы M109L.

Относительно поставок оружия из Италии были опасения, ведь поддержку Украине обещал предыдущий премьер Марио Драги, после правительственного кризиса в июле прошлого года подавший в отставку. Поэтому были определенные сомнения, что возглавляемая Мелони правоцентристская коалиция пойдет тем же путем. Однако сама премьер их развеяла, заявив, что поддержка Италией Украины останется неизменной. В ходе визита в Киев Мелони заявила, что капитуляция Украины в этой войне не может быть настоящим миром.

Важно также, что Италия поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

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