Официально: Президент Украины сегодня встретится с руководством Италии

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«Рим. Встречи с Президентом Италии Серджо Маттареллой, Премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важен визит для победы Украины», - сообщил Зеленский.

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Премьер-министр Италия Джорджия Мэлони приезжала в Киев 21 февраля, в канун годовщины вторжения россии. Тогда она пообещала, что Италия предоставит Украине ЗРК SAMP/T, а также комплексы Skyguard и Spike. Кроме этого, Италия поставляет Украине гаубицы M109L.

Относительно поставок оружия из Италии были опасения, ведь поддержку Украине обещал предыдущий премьер Марио Драги, после правительственного кризиса в июле прошлого года подавший в отставку. Поэтому были определенные сомнения, что возглавляемая Мелони правоцентристская коалиция пойдет тем же путем. Однако сама премьер их развеяла, заявив, что поддержка Италией Украины останется неизменной. В ходе визита в Киев Мелони заявила, что капитуляция Украины в этой войне не может быть настоящим миром.



Важно также, что Италия поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

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