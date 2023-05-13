Президент Италии Маттарелла официально принял Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Италии Серджо Маттарелла сегодня принял Президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в пресс-службе президента Итальянской Республики, пишет УНН.
Цитата
"Президент Италии Маттарелла принял Президента Украины Владимира Зеленского", - сообщили в Квиринальском дворце в Twitter.
Il Presidente #Mattarella riceve il Presidente dell’#Ucraina Vladimir #Zelensky pic.twitter.com/kRnowTLMPD— Квиринале (@Quirinale) 13 мая 2023 года
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский - в Риме. Его встретил глава МИД Италии Антонио Таяни.
Во время визита в Рим Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом и премьер-министром Италии, а также с Папой Римским.
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