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Зеленский встретился с Маттареллой: "Ценим важную военную помощь"

Зеленский встретился с Маттареллой: "Ценим важную военную помощь"

Киев • УНН

 • 780172 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что в Риме встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, пишет УНН.

Цитата

"В Риме встретился с Президентом Италии Серджо Маттареллой. Благодарен за последовательную позицию по поддержке Украины. Ценим важную военную помощь, которая дает нашему государству способность противостоять российской агрессии. Залогом нашего успеха на поле боя является своевременное получение необходимой помощи", - написал Зеленский.

Он отметил, что "Италия была и есть на правильной стороне, на стороне правды в этой войне". "Мы движемся в направлении победы. Победа – это и есть мир для нашего государства", - подчеркнул Глава государства.

Детали

По данным Sky TG24, Маттарелла, как сообщается, во время встречи в Квиринальском дворце с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал: «Для меня большая честь видеть вас здесь, в Риме». 

«Мир, ради которого мы все работаем, должен восстановить справедливость и международное право. Это должен быть настоящий мир, а не капитуляция», - сказал Маттарелла Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также во время встречи Маттарелла, как сообщается, назвал похищение россиянами украинских детей "душераздирающей и неблагородной практикой".

Напомним

Президент Италии Маттарелла официально принял Зеленского.

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