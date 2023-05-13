Зеленский прибыл в Ватикан
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан, передает УНН со ссылкой на Sky TG24.
Цитата
"Зеленский прибыл в Ватикан. Процессия пересекла площадь Сан-Пьетро. Понтифик примет его в маленькой комнате, примыкающей к залу Павла VI, а не в Апостольском дворце", - говорится в сообщении.
Добавим
На пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским премьер Италии Джорджа Мелони отметила, что "мы ценим приверженность Папы и Святого Престола" достижению мира между Украиной и россией.
"Рим утверждает себя как столица мира", - добавила Мелони.
Ранее
В Италии завершилась встреча премьера Джорджии Мелони и президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет Sky TG24, встреча состоялась в палаццо Киджи и длилась 70 минут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - визит официально подтвержден. Чего ждать от переговоров?