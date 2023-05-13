Папа Римский в Ватикане встретился с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Папа Римский в Ватикане встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил за визит, передает УНН со ссылкой на Sky TG24.
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"Спасибо за этот визит", — сказал Папа Римский, приветствуя президента Украины Владимира Зеленского.
"Это большая честь", - ответил Президент.
Ранее
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан.
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