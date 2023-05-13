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13 марта, 19:26 • 55298 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107920 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109247 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109223 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102577 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97578 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110865 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131645 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172234 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Папа Римский в Ватикане встретился с Зеленским

Папа Римский в Ватикане встретился с Зеленским

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Папа Римский в Ватикане встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил за визит, передает УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали 

"Спасибо за этот визит", — сказал Папа Римский, приветствуя президента Украины Владимира Зеленского.

"Это большая честь", - ответил Президент.

Ранее

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан.

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