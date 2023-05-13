Зеленський у Римі зустрівся з прем'єркою Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським у Римі, повідомили у пресслужбі італійського уряду, пише УНН.
Цитата
"Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вітає Президента України Володимир Зеленського", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляє Sky TG24, двостороння розмова прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні та Президента України Володимира Зеленського в Палаццо Кіджі - резиденції прем'єр-міністра Італії - "відбувається англійською мовою без перекладачів".
Тим часом, як вказано, обидві делегації також почали обмін думками. До складу італійської делегації входять віце-прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні, міністр оборони Гвідо Крозетто, заступник міністра Джованбатіста Фаццоларі та посол Франческо Тало, дипломатичний радник прем’єр-міністра, а також посол Італії в Києві П’єр Франческо Дзадзо. В українській делегації, серед інших, як вказано, також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Наприкінці зустрічей відбудеться робочий обід, а потім спільні заяви для преси Мелоні та Зеленського.
За даними Sky TG24, "одна з концепцій", які Мелоні висловить у розмові з Зеленським така: "Італія у співпраці з основними союзниками продовжить надавати необхідну підтримку, у тому числі військову, щоб для України було досягнуто справедливого миру, який може існувати лише в тому випадку, якщо росія припинить бойові дії". При цьому пояснюється, що Італія й надалі підтримуватиме жорстке застосування санкцій, які є одним із основних інструментів проти агресора, поряд з фінансовими та військовими для припинення бойових дій.
Також Sky TG24 повідомляє, що Мелоні повторить Зеленському на зустрічі в Палаццо Кіджі, що "справедливий мир для України може бути тільки в тому випадку, якщо росія припинить бойові дії".
Раніше
Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, що у Римі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою.