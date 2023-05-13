Зеленский в Риме встретился с премьером Италии

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"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствует Президента Украины Владимир Зеленского", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщает Sky TG24, двусторонний разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Президента Украины Владимира Зеленского в Палаццо Киджи - резиденции премьер-министра Италии - "происходит на английском языке без переводчиков".

Между тем, как указано, обе делегации также начали обмен мнениями. В состав итальянской делегации входят вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни, министр обороны Гвидо Крозетто, заместитель министра Джованбатиста Фаццолари и посол Франческо Тало, дипломатический советник премьер-министра, а также посол Италии в Киеве Пьер Франческо Дзадзо. В украинской делегации, среди прочих, как указано, также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. В конце встреч состоится рабочий обед, а затем совместные заявления для прессы Мелони и Зеленского.

По данным Sky TG24, "одна из концепций", которые Мелони выскажет в разговоре с Зеленским такова: "Италия в сотрудничестве с основными союзниками продолжит оказывать необходимую поддержку, в том числе военную, чтобы для Украины был достигнут справедливый мир, который может существовать только в том случае, если россия прекратит боевые действия". При этом объясняется, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать жесткое применение санкций, которые являются одним из основных инструментов против агрессора, наряду с финансовыми и военными для прекращения боевых действий.

Также Sky TG24 сообщает, что Мелони повторит Зеленскому на встрече в Палаццо Киджи, что "справедливый мир для Украины может быть только в том случае, если россия прекратит боевые действия".

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что в Риме встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.