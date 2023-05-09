Німецька компанія Rheinmetall планує виготовляти танки, ППО та боєприпаси в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Найбільший у Німеччині виробник озброєнь Rheinmetall планує виготовляти танки, ППО та боєприпаси в Україні. Про це пише УНН з посиланням на Handelsblatt.
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Генеральний директор компанії Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall намагається укласти деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями найближчими тижнями.
Так, йдеться про спільні підприємства в галузі автомобільних систем, систем ППО та боєприпасів.
"Таким чином ми даємо Україні можливість захищатися в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначив Паппергер та зауважив, що інвестиції в нові заводи надходитимуть від української держави.
Як конкретний приклад він навів план виробництва в Україні основних бойових танків типу "Пантера". Згідно з планами Rheinmetall, мова може йти про 400 одиниць техніки на рік.
Як наголосили в компанії, попередні переговори з Києвом щодо проекту танка є перспективними.
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