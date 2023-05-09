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Немецкая компания Rheinmetall планирует изготавливать танки, ПВО и боеприпасы в Украине

Немецкая компания Rheinmetall планирует изготавливать танки, ПВО и боеприпасы в Украине

Киев • УНН

 • 1214094 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Крупнейший в Германии производитель вооружений Rheinmetall планирует производить танки, ПВО и боеприпасы в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Handelsblatt.

Детали

Генеральный директор компании Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall пытается заключить некоторые соглашения о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями в ближайшие недели.

Так, речь идет о совместных предприятиях в области автомобильных систем, систем ПВО и боеприпасов.

"Таким образом мы даем Украине возможность защищаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметил Паппергер и отметил, что инвестиции в новые заводы будут поступать от украинского государства.

В качестве конкретного примера он привел план производства в Украине основных боевых танков типа "Пантера". Согласно планам Rheinmetall, речь может идти о 400 единицах техники в год.

Как подчеркнули в компании, предварительные переговоры с Киевом по проекту танка являются перспективными.

Напомним

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов.

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