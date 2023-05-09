США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів: буде зосереджений на протиповітряній обороні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб підтвердити незмінну підтримку США України, у тому числі для зміцнення її протиповітряної оборони та задоволення потреб артилерійських боєприпасів. Цей пакет на загальну суму до 1,2 мільярда доларів надається у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), передає УНН.
Цитата
"Цей пакет USAI наголошує на незмінній прихильності США до задоволення найнагальніших потреб України шляхом розгортання найважливіших короткострокових можливостей, таких як системи протиповітряної оборони та боєприпасів, а також нарощування потенціалу Збройних сил України для захисту своєї території та стримування російської агресії протягом тривалого часу. Це включає використання додаткових 155-мм артилерійських снарядів і технічну підтримку, щоб Україна могла краще обслуговувати свої системи та обладнання", - йдеться в повідомленні.
Можливості цього пакету включають:
-
- Додаткові засоби ППО та боєприпаси;
-
- Устаткування для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет та радарів із системами ППО України;
-
- Боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;
-
- 155-мм артилерійські боєприпаси;
-
- Комерційні послуги супутникової зйомки;
-
- Підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримки діяльності.
-
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - додали в міністерстві.
Зазначимо, що USAI є повноваженням, відповідно до якого Сполучені Штати закуповують ресурси у промисловості чи партнерів, тобто Україна отримає цей пакет зброї згодом, а не із запасів США.