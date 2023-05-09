США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов: будет сосредоточен на противовоздушной обороне

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"Этот пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США к удовлетворению насущных потребностей Украины путем развертывания важнейших краткосрочных возможностей, таких как системы противовоздушной обороны и боеприпасов, а также наращивания потенциала Вооруженных сил Украины для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в течение длительного времени. Это включает использование дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов и техническую поддержку, чтобы Украина могла лучше обслуживать свои системы и оборудование", - говорится в сообщении.

Возможности этого пакета включают:



Дополнительные средства ПВО и боеприпасы;



Оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;



Боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;



155-мм артиллерийские боеприпасы;



Коммерческие услуги спутниковой съемки;



Поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.



"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", - добавили в министерстве.

Отметим, что USAI является полномочием, в соответствии с которым Соединенные Штаты закупают ресурсы у промышленности или партнеров, то есть Украина получит этот пакет оружия впоследствии, а не из запасов США.