США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов: будет сосредоточен на противовоздушной обороне
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить неизменную поддержку США Украины, в том числе для укрепления ее противовоздушной обороны и удовлетворения потребностей артиллерийских боеприпасов. Этот пакет на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), передает УНН.
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"Этот пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США к удовлетворению насущных потребностей Украины путем развертывания важнейших краткосрочных возможностей, таких как системы противовоздушной обороны и боеприпасов, а также наращивания потенциала Вооруженных сил Украины для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в течение длительного времени. Это включает использование дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов и техническую поддержку, чтобы Украина могла лучше обслуживать свои системы и оборудование", - говорится в сообщении.
Возможности этого пакета включают:
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- Дополнительные средства ПВО и боеприпасы;
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- Оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
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- Боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;
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- 155-мм артиллерийские боеприпасы;
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- Коммерческие услуги спутниковой съемки;
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- Поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.
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"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", - добавили в министерстве.
Отметим, что USAI является полномочием, в соответствии с которым Соединенные Штаты закупают ресурсы у промышленности или партнеров, то есть Украина получит этот пакет оружия впоследствии, а не из запасов США.