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Зеленський прибуде з візитом до Берліна 13 травня - Tagesspiegel

Зеленський прибуде з візитом до Берліна 13 травня - Tagesspiegel

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 13 травня вирушить до Берліна, повідомляє німецька газета Tagesspiegel у середу з посиланням на поліцію, передає УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням, український лідер буде прийнятий канцлером Німеччини Олафом Шольцем із військовими почестями 14 травня, а пізніше того ж дня вилетить до Аахена, щоб отримати премію Карла Великого 2023 року.

"На запрошення Федерального канцлера очікується, що Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Берлін та Аахен з 13 по 14 травня", - йдеться у повідомленні федеральної поліції, направленому агентству Reuters.

Доповнення

Президент Зеленський заявив у середу, що Україна незабаром розпочне контрнаступ проти російських військ, і що він упевнений, що після цього Захід поставить Києву сучасні бойові літаки.

Виступаючи на пресконференції під час візиту до Фінляндії він сказав, що однією з причин його поїздки до Гельсінкі є бажання Києва стати повноправним членом військового альянсу НАТО.

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