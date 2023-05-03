Зеленський закликав Фінляндію пришвидшитися з 15-м пакетом допомоги та найшвидше підготувати наступний
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Фінляндію пришвидшити надання 15-го пакету допомоги й розпочати найшвидше підготовку до 16-го. Про це він повідомив під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Ми зміцнили наш альянс…Я дякую Фінляндії за вже 15 пакет допомоги…Це для нас абсолютно необхідно для виживання нашого народу, країни. Закликаємо пришвидшити надання 15-го пакету і розпочати якнайшвидше підготовку наступного 16-го пакету, який є для нас дуже важливим», - сказав Зеленський.
Доповнення
У Фінляндії відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського.