Зеленського офіційно зустріли у Фінляндії: в ОП показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Фінляндії відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Офіс Президента, пише УНН.
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"Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського у Фінляндській Республіці", - підписали в ОП оприлюднене у соцмережах відео.
Президента зустрів фінський колега Саулі Нііністьо.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Фінляндії, де серед іншого проведе переговори зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо, а також візьме участь у саміті Україна – Північна Європа, про що повідомив речник Глави держави Сергій Нікіфоров.