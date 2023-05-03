Зеленський у Фінляндії: в ОП оприлюднили програму

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Фінляндії, де серед іншого проведе переговори зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо, а також візьме участь у саміті Україна – Північна Європа, повідомляє речник Глави держави Сергій Нікіфоров у Facebook, пише УНН.

Згідно з трансляцією на сайті національної телерадіомовної компанії Фінляндії Yle, його зустрів президент країни.

Цитата

"Сьогодні Президент України – у Фінляндії. Володимир Зеленський проведе переговори зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо та спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо. Президент також візьме участь у саміті Україна – Північна Європа. Зустріч лідерів України та п’яти країн Північної Європи організована для подальшої координації військової допомоги нашій державі, європейської та євроатлантичної інтеграції України. За результатами очікуємо спільну заяву", - повідомив Нікіфоров.

Деталі

З його слів, на полях саміту Глава держави проведе окремі двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

"Саміт Північних країн-Україна, на який прибув до Фінляндії Президент Володимир Зеленський з командою - це важливий крок. Для того, щоб бути в НАТО та підтримувати союзи для отримання підтримки, необхідно проводити фундаментальну дипломатичну роботу. Україна сьогодні це робить", - додала радник з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна у Telegram.

Доповнення

Нііністьо відвідував Україну наприкінці січня. Тоді Зеленський обговорив з президентом Фінляндії надання танків Україні.

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