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В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 47596 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Зеленского официально встретили в Финляндии: в ОП показали видео

Зеленского официально встретили в Финляндии: в ОП показали видео

Киев • УНН

 • 1334263 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Финляндии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Офис Президента, пишет УНН.

Детали

"Официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского в Финляндской Республике", - подписали в ОП обнародованное в соцсетях видео.

Президента встретил финский коллега Саули Ниинисте.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Финляндии, где среди прочего проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинисте, а также примет участие в саммите Украина – Северная Европа, о чем сообщил спикер Главы государства Сергей Никифоров.

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