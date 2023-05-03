Зеленского официально встретили в Финляндии: в ОП показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Финляндии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Офис Президента, пишет УНН.
Детали
"Официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского в Финляндской Республике", - подписали в ОП обнародованное в соцсетях видео.
Президента встретил финский коллега Саули Ниинисте.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Финляндии, где среди прочего проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинисте, а также примет участие в саммите Украина – Северная Европа, о чем сообщил спикер Главы государства Сергей Никифоров.