Зеленский призвал Финляндию ускориться с 15-м пакетом помощи и быстрее подготовить следующий

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«Мы укрепили наш альянс…Я благодарю Финляндию за уже 15 пакет помощи…Это для нас абсолютно необходимо для выживания нашего народа, страны. Призываем ускорить предоставление 15-го пакета и начать как можно быстрее подготовку следующего 16-го пакета, который является для нас очень важным», - сказал Зеленский.

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В Финляндии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского.