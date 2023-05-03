Скоро будуть наступальні дії після яких нам нададуть літаки – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що скоро будуть наступальні дії після яких Україні нададуть літаки. Таку думку висловив він під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
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"Нам потрібні дуже, дуже потрібні (літаки – ред.). Чи будуть вони у нас і, чому я вірю, що вони у нас будуть? Я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно доводити це на полі бою", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що спочатку Україна показує, що за три дні її не можна захопити, а потім дають якусь зброю.
"Після цього ми знову йдемо вперед і просимо далекобійну артилерію, відбувається по-різному. У нас знову є складний успіх, але тим не менше після цього нам надають відповідну зброю. Чому у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії й після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілось б, щоб все було навпаки, нам було б так легше, але є як є і ми за все вдячні", - заявив Зеленський.
Доповнення
Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Fox News заявив, що українці планують контрнаступ у наступні тижні.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що підготовка до контрнаступу завершується.