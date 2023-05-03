Скоро будуть наступальні дії після яких нам нададуть літаки – Зеленський

Цитата

"Нам потрібні дуже, дуже потрібні (літаки – ред.). Чи будуть вони у нас і, чому я вірю, що вони у нас будуть? Я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно доводити це на полі бою", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що спочатку Україна показує, що за три дні її не можна захопити, а потім дають якусь зброю.

"Після цього ми знову йдемо вперед і просимо далекобійну артилерію, відбувається по-різному. У нас знову є складний успіх, але тим не менше після цього нам надають відповідну зброю. Чому у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії й після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілось б, щоб все було навпаки, нам було б так легше, але є як є і ми за все вдячні", - заявив Зеленський.

Доповнення

Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Fox News заявив, що українці планують контрнаступ у наступні тижні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що підготовка до контрнаступу завершується.