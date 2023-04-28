Резніков про контрнаступ: підготовка завершується
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції повідомив, що підготовка до контрнаступу завершується, передає кореспондент УНН.
Він наголосив, що більшість деталей розголошувати не може.
Цитата
«Підготовка завершується. Тому що, окрім зброї і військової техніки, є ще її опанування нашими військовими. А ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині «броньованого кулака». (…) Сама техніка оголошена, підготовлена і частково доставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми, і вже екіпажі разом з ними прибудуть, тоді, коли буде визначено Главкомом місце. Але якщо говорити у глобальному сенсі, то у високому відсотковому режимі ми готові – далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. (…) Як тільке буде Божа воля, погода і рішення командирів – ми це зробимо», - повідомив міністр.
Деталі
Він додав, що партнери передали і передають Україні велику кількість танків, зокрема «Леопардів», броньованої техніки. Також, за його слова, очікується передача танків «Абрамс», і українські екіпажі вже поїхали на навчання, та в цьому контрнаступі вони, ймовірно, взяти участь не встигнуть.
Нагадаємо
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр вказувала, що не треба зводити публічно український контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ - звільнити всі окуповані території.