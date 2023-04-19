Не треба зводити контрнаступ лише до активних наступальних дій, йдеться про стратегічну мету ЗСУ – Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Не треба зводити публічно український контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ - звільнити всі окуповані території. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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«Не треба зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ - звільнити всі тимчасово окуповані території. Тож говорити вузько про контрнаступ – некоректно. Це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ. Але усе разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, можна назвати заходами контрнаступальних дій», - написала Маляр.
За її словами, вони включають підготовку техніки, людей, готування резерву, формування тактики (планів "А", "Б", "В", тому що не може бути лише одного варіанту дій, бо ворог теж реагує на це).
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«І треба розуміти, що подібні рішення приймаються за дуже короткий термін, а не за місяць-два. План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не зміг відреагувати», - повідомила Маляр.
Вона зазначила, що ЗСУ наразі не готують щось одне - на конкретний час на якомусь конкретному напрямку.
«ЗСУ щодня готують весь комплекс оборонних та контрнаступальних заходів. І, власне, активні штурмові дії в Бахмуті, Мар'їнці на Авдіївському, Лиманському напрямках фронту, теж можна вважати елементом контрнаступу», - додала
Доповнення
Маляр повідомляла, що українцям не варто чекати, коли Збройні сили України повідомлять про початок контрнаступу, оскільки це секретна інформація, певні контрнаступальні дії вже ведуться бійцями.