ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу - Маляр

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"Важливо розуміти, що не буде такого дня, коли українцям скажуть: "Завтра розпочинаємо контрнаступ". Тобто, це неможливо в умовах війни, бо це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, у тому числі військові їх не обговорюють", - зазначила заступниця міністра.

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Вона попередила, що не потрібно публічно зводити контрнаступ "лише до якихось активних наступальних дій", оскільки Збройні сили проводять комплекс різних дій і заходів, націлених на зупинку ворога в його наступальних діях та звільненні усіх тимчасово окупованих територій України.

"Це насамперед підготовка людей до комплексу дій, і до оборонних, і до наступальних, але все разом. Заходи включають підготовку техніки, людей, активне готування резервів, формування певної тактики", - пояснила заступниця міністра.

За її словами, вище військове керівництво має декілька планів, з яких обиратиме з урахуванням ситуації. Лише одного варіанту дій бути не може, оскільки ворог також на це реагує, додала Маляр.

"Треба розуміти, що подібні рішення ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць, чи за два або за пів року. І план остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати... Так як у нас зробили вже такий акцент, ніби більше нічого не буде відбуватися, а насправді все це зараз і відбувається, і контрнаступальні дії, у тому числі", - підсумувала вона.

Окрім цього, Маляр нагадала, що російські окупанти наразі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Мар'їнському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в українського військового командування є декілька варіантів розвитку подій, рішення про початок контрнаступу ухвалять в останній момент.