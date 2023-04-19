ВСУ не будут объявлять о начале контрнаступления - Маляр

ukru
Эксклюзив
12:17 • 20869 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 102028 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 130317 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119998 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134029 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116736 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131255 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125323 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109037 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102750 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135918 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 118304 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 120870 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 116495 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 114476 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212958 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 243572 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182955 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188784 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224421 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 5301 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 77508 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111953 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120058 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135582 просмотра
Актуальное
ВСУ не будут объявлять о начале контрнаступления - Маляр

ВСУ не будут объявлять о начале контрнаступления - Маляр

Киев • УНН

 • 805327 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украинцам не стоит ждать, когда Вооруженные силы Украины сообщат о начале контрнаступления, поскольку это секретная информация, определенные контрнаступательные действия уже ведутся бойцами, сообщила в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН

Цитата

"Важно понимать, что не будет такого дня, когда украинцам скажут: "Завтра начинаем контрнаступление". То есть, это невозможно в условиях войны, потому что это секретная информация. Это планы Вооруженных сил, которые мы не имеем права в публичном пространстве обсуждать, в том числе военные их не обсуждают", - отметила замминистра.

Детали

Она предупредила, что не нужно публично сводить контрнаступление "только к каким-то активным наступательным действиям", поскольку Вооруженные силы проводят комплекс различных действий и мероприятий, нацеленных на остановку врага в его наступательных действиях и освобождении всех временно оккупированных территорий Украины. 

"Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий, и к оборонительным, и к наступательным, но все вместе. Мероприятия включают подготовку техники, людей, активную подготовку резервов, формирование определенной тактики", - пояснила заместитель министра.

По ее словам, высшее военное руководство имеет несколько планов, из которых будет выбирать с учетом ситуации. Только одного варианта действий быть не может, поскольку враг также на это реагирует, добавила Маляр.

"Надо понимать, что подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не за месяц, за два или за полгода. И план окончательно выбирается таким образом, чтобы враг не успел на него отреагировать... Так как у нас сделали уже такой акцент, будто больше ничего не будет происходить, а на самом деле все это сейчас и происходит, и контрнаступательные действия, в том числе", - подытожила она.

Кроме этого, Маляр напомнила, что российские оккупанты сейчас сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у украинского военного командования есть несколько вариантов развития событий, решение о начале контрнаступления примут в последний момент.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы