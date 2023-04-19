ВСУ не будут объявлять о начале контрнаступления - Маляр

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"Важно понимать, что не будет такого дня, когда украинцам скажут: "Завтра начинаем контрнаступление". То есть, это невозможно в условиях войны, потому что это секретная информация. Это планы Вооруженных сил, которые мы не имеем права в публичном пространстве обсуждать, в том числе военные их не обсуждают", - отметила замминистра.

Детали

Она предупредила, что не нужно публично сводить контрнаступление "только к каким-то активным наступательным действиям", поскольку Вооруженные силы проводят комплекс различных действий и мероприятий, нацеленных на остановку врага в его наступательных действиях и освобождении всех временно оккупированных территорий Украины.

"Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий, и к оборонительным, и к наступательным, но все вместе. Мероприятия включают подготовку техники, людей, активную подготовку резервов, формирование определенной тактики", - пояснила заместитель министра.

По ее словам, высшее военное руководство имеет несколько планов, из которых будет выбирать с учетом ситуации. Только одного варианта действий быть не может, поскольку враг также на это реагирует, добавила Маляр.

"Надо понимать, что подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не за месяц, за два или за полгода. И план окончательно выбирается таким образом, чтобы враг не успел на него отреагировать... Так как у нас сделали уже такой акцент, будто больше ничего не будет происходить, а на самом деле все это сейчас и происходит, и контрнаступательные действия, в том числе", - подытожила она.

Кроме этого, Маляр напомнила, что российские оккупанты сейчас сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у украинского военного командования есть несколько вариантов развития событий, решение о начале контрнаступления примут в последний момент.