Данілов про початок контрнаступу: є кілька варіантів розвитку подій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В українського військового командування декілька варіантів розвитку подій, рішення про початок контрнаступу ухвалять в останній момент. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Те, що стосується планів наших військових, вони будуть знати, коли це буде затверджено у відповідний спосіб. Усі припущення - влітку, взимку, завтра, післязавтра, вони під собою не мають ніякого підґрунтя. Усе це буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення. Я неодноразово розповідав, що наші військові мають не один, не два, не три й навіть не чотири варіанти подій, адже все залежить від багатьох факторів, які оцінюються кожного дня, і на момент прийняття рішення буде прийматися остаточне рішення», - розповів Данілов.
Деталі
Він зазначив, що не можна вважати, що після контрнаступу ЗСУ можна буде оголосити про перемогу.
«Складна війна, непростий противник. Усі, хто вважає, що можна просто поставити крапку у цій війні, то люди не розуміють, про що йдеться», - сказав Данілов.
Доповнення
Данілов раніше повідомляв, що штаб Головнокомандувача ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу в найостанніший момент.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що український контрнаступ може бути розпочато вже влітку.