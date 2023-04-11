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Штаб Головнокомандувача ухвалить рішення про контрнаступ в останній момент - Данілов

Штаб Головнокомандувача ухвалить рішення про контрнаступ в останній момент - Данілов

Київ • УНН

 • 856744 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Штаб Головнокомандувача ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу в найостанніший момент. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі новин Tagesschau німецького телеканалу ARD, передає УНН.

Данілов наголосив, що штаб Головнокомандувача ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент.

Цитата

«Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти — це мало», — сказав Данілов.

Крім того, Данілов піддав сумніву твердження CNN, що Україна нібито вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону.

«Я не знаю, з ким говорив CNN. У будь-якому разі можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що інформатор, який був на зв'язку з CNN, мав до цього якийсь стосунок», - зазначив Данілов.

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За словами Данілова, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина і Польща, але: «Дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто задіяний і на якому напрямку – ця інформація є цілком таємною. Якщо хтось думає, що вона у нього є, я їх вітаю. Але я не знаю, звідки вони могли її отримати».

Зазначається, що Данілова явно не вразила публікація численних секретних документів. Частина інформації, яку можна було там знайти, зовсім не була секретною.

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«Ви можете знайти її в загальнодоступних джерелах. Що стосується іншої частини інформації — якщо вона справді була засекречена — агенції в Сполучених Штатах і Великій Британії точно знатимуть, звідки вона взялася. І чому вона спливла просто зараз», - сказав Данілов.

Доповнення

8 квітня журналісти The New York Times повідомили, що в соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні. Також у них йдеться про Китай і Близький Схід.

Пізніше видання поінформувало, що витік секретних документів Пентагону показує, наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки і розвідки.

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