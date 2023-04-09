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Злиті секретні документи, що показує глибину проникнення спецслужб США в сектор безпеки Росії - NYT

Злиті секретні документи, що показує глибину проникнення спецслужб США в сектор безпеки Росії - NYT

Київ • УНН

 • 2701118 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Витік секретних документів Пентагону показує, наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки і розвідки. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Цитата

«Купа секретних документів Пентагону, які були опубліковані в соціальних мережах, проливають нове світло на стан війни в Україні, показуючи, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в російські військові та розвідувальні служби», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що звіти розвідки, ймовірно, вказують на те, що США також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України.

Нові документи, мабуть, показують, що Америка добре розуміє плани росії і що Сполучені Штати здатні попередити своїх союзників про майбутні операції москви.

Також повідомляється, що цей матеріал підтверджує ідею, давно визнану представниками розвідки: США мають більш чітке уявлення про російські військові операції, ніж про українські плани. Збір розвідувальних даних часто буває важким, а іноді й помилковим, але джерело документів дає, мабуть, найповнішу картину внутрішньої роботи найбільшої наземної війни в Європі за останні десятиліття.

Доповнення

Журналісти The New York Times повідомили, що цього тижня опублікували інформацію про нібито засекречені військові документи, що стосуються ймовірно контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії.

8 квітня, NYT опублікувало матеріал про те, що в соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, що описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter, коментуючи так звані злиті "секретні" військові дані США і НАТО, заявив, що метою цього зливу є "відволікти увагу" і "внести розколи".

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