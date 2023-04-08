В інтернет "злили" нові секретні документи США - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні. Також в них йдеться про Китай та Близький Схід. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
Деталі
В інтернеті почали публікувати новий масив секретних документів США, що "витекли", у яких докладно описано результати роботи американських служб безпеки і військових відомств, інформує NYT.
Аналітики коментуючи масштаб витоку припускають, що було отримано понад 100 документів.
Колишній високопоставлений співробітник Пентагону Мік Малрой, заявив, що витік секретних документів є значним проломом у системі безпеки, яка може завадити військовому плануванню України.
За даними видання, один із чиновників наголосив, що документи, ймовірно, надійшли не від української сторони, оскільки вони не мали доступу до конкретних планів, які мають маркування офісів Об'єднаного штабу Пентагону.
Другий чиновник сказав, що визначити те, як стався витік документів, стане можливим після того, як буде визначено, хто з чиновників мав до них доступ, пише NYT.
Раніше
The New York Times із посиланням на джерела інформувала, що у соцмережах з’явилися засекречені військові документи, які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
У документах немає конкретних бойових планів, не йдеться й про дату і місце майбутнього контрнаступу, проте в них наявна інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає.
Також у них містяться відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS.
Доповнення
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські прихильники війни відреагували з занепокоєнням на оприлюднення у соцмережах секретних документів США і НАТО про підготовку українських військових, що свідчить про збереження в інформаційному просторі рф страху перед майбутнім контрнаступом ЗСУ.
Нагадаємо
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи витік секретних даних про український контрнаступ заявив, що росія буде першою, хто ознайомиться з реальними планами контрнаступу української армії, яке може статися дуже скоро.