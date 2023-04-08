ISW: витік секретних документів США оголив страх окупантів перед контрнаступом ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські прихильники війни відреагували з занепокоєнням на оприлюднення у соцмережах секретних документів США і НАТО про підготовку українських військових, що свідчить про збереження в інформаційному просторі рф страху перед майбутнім контрнаступом ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Аналітики ISW наголошують: незалежно від правдивості витоку документів реакція російських воєнкорів на статтю в New York Times підкреслює страх перед можливими українськими контрнаступами, що пронизує російський провійськовий інформаційний простір.
Стаття NYT оголила значну точку невралгії в російському інфопросторі, а реакція на документи свідчить про те, що російські блогери все частіше переглядають обґрунтованість власних оцінок і спекуляцій щодо потенційних українських контрнаступів, а також свою здатність прогнозувати операції українських військ, додають експерти.
У звіті також йдеться, що кілька відомих російських блогерів заперечили достовірність документів і припустили, що вони є дезінформацією, яка має на меті збити з пантелику і ввести в оману російське військове командування. В інституті також звернули увагу на повідомлення аналітика Bellingcat Аріка Толера про те, що документи циркулювали в інтернеті ще 4 березня, але чомусь потрапили в провідні західні ЗМІ лише через місяць.
Контекст
The New York Times із посиланням на джерела інформувала, що у соцмережах з’явилися засекречені військові документи, які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
У документах немає конкретних бойових планів, не йдеться й про дату і місце майбутнього контрнаступу, проте в них наявна інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає.
Також у них містяться відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS.