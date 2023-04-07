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Підготовка наступу ЗСУ: у Пентагоні розслідують витік секретних планів НАТО та США

Підготовка наступу ЗСУ: у Пентагоні розслідують витік секретних планів НАТО та США

Київ • УНН

 • 9183054 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У соцмережах з'явилися засекречені військові документи, які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Про це із посиланням на джерела інформує The New York Times, передає УНН.

Деталі

Оприлюднені документи датуються 1 березня. У них немає немає конкретних бойових планів, не йдеться й про дату і місце майбутнього контрнаступу, проте в них наявна інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає.

Також у них містяться відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання", - заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Крім цього, опубліковані документи, схоже, були змінені в деяких частинах.

У них завищили американські оцінки загиблих українських військових і занизили число вбитих російських військових. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку москви.

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