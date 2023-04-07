Подготовка наступления ВСУ: в Пентагоне расследуют утечку секретных планов НАТО и США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В соцсетях появились засекреченные военные документы, которые подробно описывают планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Об этом со ссылкой на источники информирует The New York Times, передает УНН.
Детали
Обнародованные документы датируются 1 марта. В них нет конкретных боевых планов, не говорится и о дате и месте будущего контрнаступления, однако в них есть информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит.
Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно расходуется боеприпасов к HIMARS. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.
"Мы знаем о сообщениях о публикациях в социальных сетях, и департамент рассматривает этот вопрос", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Кроме этого, опубликованные документы, похоже, были изменены в некоторых частях.
В них завысили американские оценки погибших украинских военных и занизили число убитых российских военных. Это может указывать на попытку дезинформации со стороны москвы.
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