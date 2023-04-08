В интернет "слили" новые секретные документы США - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине. Также в них говорится о Китае и Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
В интернете начали публиковать новый массив "утекших" секретных документов США, в которых подробно описаны результаты работы американских служб безопасности и военных ведомств, информирует NYT.
Аналитики комментируя масштаб утечки предполагают, что было получено более 100 документов.
Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой, заявил, что утечка секретных документов является значительной брешью в системе безопасности, которая может помешать военному планированию Украины.
По данным издания, один из чиновников подчеркнул, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку они не имели доступа к конкретным планам, которые имеют маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона.
Второй чиновник сказал, что определить то, как произошла утечка документов, станет возможным после того, как будет определено, кто из чиновников имел к ним доступ, пишет NYT.
Ранее
The New York Times со ссылкой на источники информировала, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, которые подробно описывают планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
В документах нет конкретных боевых планов, не говорится и о дате и месте будущего контрнаступления, однако в них имеется информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит.
Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно расходуется боеприпасов к HIMARS.
Дополнение
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские сторонники войны отреагировали с беспокойством на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке украинских военных, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве рф страха перед будущим контрнаступлением ВСУ.
Напомним
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя утечку секретных данных об украинском контрнаступлении заявил, что россия будет первой, кто ознакомится с реальными планами контрнаступления украинской армии, которое может произойти очень скоро.