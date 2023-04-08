В интернет "слили" новые секретные документы США - NYT

Детали

В интернете начали публиковать новый массив "утекших" секретных документов США, в которых подробно описаны результаты работы американских служб безопасности и военных ведомств, информирует NYT.

Аналитики комментируя масштаб утечки предполагают, что было получено более 100 документов.

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой, заявил, что утечка секретных документов является значительной брешью в системе безопасности, которая может помешать военному планированию Украины.

По данным издания, один из чиновников подчеркнул, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку они не имели доступа к конкретным планам, которые имеют маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона.

Второй чиновник сказал, что определить то, как произошла утечка документов, станет возможным после того, как будет определено, кто из чиновников имел к ним доступ, пишет NYT.

Ранее

The New York Times со ссылкой на источники информировала, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, которые подробно описывают планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

В документах нет конкретных боевых планов, не говорится и о дате и месте будущего контрнаступления, однако в них имеется информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит.

Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно расходуется боеприпасов к HIMARS.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские сторонники войны отреагировали с беспокойством на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке украинских военных, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве рф страха перед будущим контрнаступлением ВСУ.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя утечку секретных данных об украинском контрнаступлении заявил, что россия будет первой, кто ознакомится с реальными планами контрнаступления украинской армии, которое может произойти очень скоро.