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Війська рф першими ознайомляться з реальним планами: у Зеленського відреагували на "витік інформації" про контрнаступ

Війська рф першими ознайомляться з реальним планами: у Зеленського відреагували на "витік інформації" про контрнаступ

Київ • УНН

 • 900133 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. росія буде першою, хто ознайомиться з реальними планами контрнаступу української армії, яке може статися дуже скоро. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи витік секретних даних про український контрнаступ у мережах, передає УНН.

Деталі

Подоляк зазначив, що якщо в тієї чи іншої особи є робочий канал отримання розвідданих із Пентагону – вона не станете його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу. А якщо людина володіє інформацією про рівень забезпечення та військові задуми противника – то зробить вигляд, що нею не володіє.

Цитата

“Якщо намагаєтеся створити вигляд, що ви знаєте, – отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що приймають рішення”, – додає радник голови ОП.

Таким чином, росія шукає будь-яких способів перехопити інформаційну ініціативу, спробувати вплинути на сценарні плани контрнаступу України. Внести сумніви, скомпрометувати попередні ідеї, налякати своєю “обізнаністю”. Але це лише стандартні елементи оперативної гри російської розвідки – і нічого більше. До реальних планів України це не має відношення.

Радник додає, що опубліковані дані, скоріше, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

Подоляк наголошує, що будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідувальних органів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу. Якби росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх, оскільки набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання.

“Натомість публікація сьогодні – це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри росії. Що ж стосується реальних планів контрнаступу – безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими. Я б припустив, що це станеться дуже скоро”, – наголосив Подоляк.

Доповнення

Журналісти The New York Times повідомили, що цього тижня в соцмережах опублікували засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. Високопосадовці адміністрації американського президента Джо Байдена зазначили, що Пентагон вже розслідує інцидент.

Як йдеться у матеріалі, військові аналітики вважають, що опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — зокрема, там завищені американські оцінки втрат української армії й занижена ймовірна кількість вбитих росіян.
Це може свідчити про спробу дезінформації з боку москви. Але фото графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично.

У документі з грифом "цілком таємно" описується "стан конфлікту станом на 1 березня". Проте конкретних бойових планів контрнаступу там немає. У ньому міститься, також перелік підрозділів українських військ, їхнього обладнання та навчання з січня до квітня.

Згідно з документом, Україна збирає 12 бойових бригад. Дев’ять із них навчають та споряджають США та інші країни НАТО. З цих дев’яти бригад шість будуть готові до 31 березня, а решта — до 30 квітня. За словами аналітиків, українська бригада налічує від чотирьох до пʼяти тисяч військових.

Цей витік є першим проривом російської розвідки з початку повномасштабної війни рф проти України, зазначають у The New York Times.

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