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Войска рф первыми ознакомятся с реальным планами: у Зеленского отреагировали на "утечку информации" о контрнаступлении

Киев • УНН

 • 900131 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. россия будет первой, кто ознакомится с реальными планами контрнаступления украинской армии, которое может произойти очень скоро. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя утечку секретных данных об украинском контрнаступлении в сетях, передает УНН.

Детали

Подоляк отметил, что если у того или иного лица есть рабочий канал получения разведданных из Пентагона – он не станет его разрушать ради однодневного информационного повода. А если человек владеет информацией об уровне обеспечения и военных замыслах противника – то сделает вид, что ею не владеет.

Цитата

“Если пытаетесь сделать вид, что вы знаете, – значит, вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а лишь пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, принимающих решения”, – добавляет советник главы ОП.

Таким образом, россия ищет любые способы перехватить информационную инициативу, попытаться повлиять на сценарные планы контрнаступления Украины. Внести сомнения, скомпрометировать предыдущие идеи, напугать своей “осведомленностью”. Но это лишь стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего более. К реальным планам Украины это не имеет отношения.

Советник добавляет, что опубликованные данные, скорее, опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации.

Подоляк отмечает, что любая война предполагает постоянные попытки разведывательных органов вражеской стороны получить доступ к наработкам Генерального штаба. Если бы россия действительно получила реальные сценарные заготовки – она вряд ли обнародовала бы их, поскольку гораздо выгоднее заготовить собственные встречные ловушки, оставляя при этом вторую сторону в неведении о собственном знании.

“Зато публикация сегодня – это безусловное доказательство исключительно оперативной информационной игры россии. Что же касается реальных планов контрнаступления – безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми. Я бы предположил, что это произойдет очень скоро”, – отметил Подоляк.

Дополнение

Журналисты The New York Times сообщили, что на этой неделе в соцсетях опубликовали засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины в войне против россии. Высокопоставленные чиновники администрации американского президента Джо Байдена отметили, что Пентагон уже расследует инцидент.

Как говорится в материале, военные аналитики считают, что опубликованные документы, похоже, отличаются от первоначального варианта — в частности, там завышены американские оценки потерь украинской армии и занижено вероятное количество убитых россиян.

Это может свидетельствовать о попытке дезинформации со стороны Москвы. Но фото графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов выглядят аутентично.

В документе с грифом "совершенно секретно" описывается "состояние конфликта по состоянию на 1 марта". Однако конкретных боевых планов контрнаступления там нет. В нем содержится, также перечень подразделений украинских войск, их оборудования и обучения с января по апрель.

Согласно документу, Украина собирает 12 боевых бригад. Девять из них обучают и снаряжают США и другие страны НАТО. Из этих девяти бригад шесть будут готовы к 31 марта, а остальные — к 30 апреля. По словам аналитиков, украинская бригада насчитывает от четырех до пяти тысяч военных.

Эта утечка является первым прорывом российской разведки с начала полномасштабной войны рф против Украины, отмечают в The New York Times.

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