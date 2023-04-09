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Слитые секретные документы, показывает глубину проникновения спецслужб США в сектор безопасности рф - NYT

Слитые секретные документы, показывает глубину проникновения спецслужб США в сектор безопасности рф - NYT

Киев • УНН

 • 2701111 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Утечка секретных документов Пентагона показывает, насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Цитата

«Куча секретных документов Пентагона, которые были опубликованы в социальных сетях, проливают новый свет на состояние войны на Украине, показывая, насколько глубоко Соединенные Штаты проникли в российские военные и разведывательные службы», - говориться в сообщении.

Сообщается, что отчеты разведки, кажется, указывают на то, что США также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины.

Новые документы, по-видимому, показывают, что Америка хорошо понимает планы россии и что Соединенные Штаты способны предупредить своих союзников о будущих операциях москвы.

Также сообщается, что этот материал подтверждает идею, давно признанную представителями разведки: США имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинских планах. Сбор разведывательных данных часто бывает трудным, а иногда и ошибочным, но кладезь документов дает, пожалуй, наиболее полную картину внутренней работы крупнейшей наземной войны в Европе за последние десятилетия.

Дополнение

Журналисты The New York Times сообщили, что на этой неделе опубликовали информацию о якобы засекреченных военных документах, касающихся якобы контрнаступления Сил обороны Украины в войне против россии.

8 апреля, NYT опубликовало материал о том, что в социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter, комментируя так называемые слитые "секретные" военные данные США и НАТО, заявил, что целью этого слива является "отвлечь внимание" и "внести расколы".

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