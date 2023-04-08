В Офісі Президента висловилися про мету зливів "секретних даних" щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter прокоментував так звані злиті "секретні" військові дані США та НАТО, частково про Україну, який розповсюдили мережею. Він заявив, що метою цього зливу є "відвернути увагу" та "внести розколи", передає УНН.
Цитата
"Мета "зливів" секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи…
Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соц/мережах, легалізуючи "злив", - написав Подоляк.
Що передувало
Журналісти The New York Times повідомили, що цього тижня опублікували інформацію про нібито засекречені військові документи, що стосуються нібито контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. Високопосадовці адміністрації американського президента Джо Байдена зазначили, що Пентагон вже розслідує інцидент.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів розповів, що частина оприлюднених даних зібрана OSINT-засобами з відкритих джерел.
Він повідомив: "Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформація явно зібрана з відкритих джерел".
Нагадаємо
NYT пише, що у соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні. Також в них йдеться про Китай та Близький Схід.