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В Офісі Президента висловилися про мету зливів "секретних даних" щодо України

В Офісі Президента висловилися про мету зливів "секретних даних" щодо України

Київ • УНН

 • 1393409 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter прокоментував так звані злиті "секретні" військові дані США та НАТО, частково про Україну, який розповсюдили мережею. Він заявив, що метою цього зливу є "відвернути увагу" та "внести розколи", передає УНН.

Цитата

"Мета "зливів" секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи…
Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соц/мережах, легалізуючи "злив", - написав Подоляк.

Що передувало

Журналісти The New York Times повідомили, що цього тижня опублікували інформацію про нібито засекречені військові документи, що стосуються нібито контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. Високопосадовці адміністрації американського президента Джо Байдена зазначили, що Пентагон вже розслідує інцидент.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів розповів, що частина оприлюднених даних зібрана OSINT-засобами з відкритих джерел.

Він повідомив: "Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформація явно зібрана з відкритих джерел".

Нагадаємо

NYT пише, що у соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні. Також в них йдеться про Китай та Близький Схід.

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