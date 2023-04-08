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В Офисе Президента высказались о цели сливов "секретных данных" по Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал так называемые слитые "секретные" военные данные США и НАТО, частично по Украине, которые распространили по сети. Он заявил, что целью этого слива является "отвлечь внимание" и "внести расколы", передает УНН.

Цитата

"Цель "сливов" секретных данных очевидна: 1. отвлечь внимание. 2. Посеять сомнения и взаимные подозрения. 3. Внести расколы… Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соц/сетях, легализуя "слив", - написал Подоляк.

Что было ранее

Журналисты The New York Times сообщили, что на этой неделе опубликовали информацию о якобы засекреченных военных документах, касающихся якобы контрнаступления Сил обороны Украины в войне против россии. Высокопоставленные чиновники администрации американского президента Джо Байдена отметили, что Пентагон уже расследует инцидент.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире одного из телеканалов рассказал, что часть обнародованных данных собрана OSINT-средствами из открытых источников.

Он сообщил: "Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информация явно собрана из открытых источников".

Напомним

NYT пишет, что в социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине. Также в них говорится о Китае и Ближнем Востоке.

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