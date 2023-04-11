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Штаб Главнокомандующего примет решение о контрнаступлении в последний момент - Данилов

Киев • УНН

 • 856738 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Штаб Главнокомандующего примет решение о начале запланированного контрнаступления в самый последний момент. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе новостей Tagesschau немецкого телеканала ARD, передает УНН.

Данилов подчеркнул, что штаб Главнокомандующего примет решение о начале запланированного контрнаступления в самый последний момент.

Цитата

«Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — сказал Данилов.

Кроме того, Данилов подверг сомнению утверждение CNN, что Украина якобы уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки документов Пентагона.

«Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что осведомитель, который был на связи с CNN, имел к этому какое-то отношение», - отметил Данилов.

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По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, но: «Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и на каком направлении – эта информация является совершенно секретной. Если кто-то думает, что она у него есть, я их поздравляю. Но я не знаю, откуда они могли ее получить».

Отмечается, что Данилова явно не впечатлила публикация многочисленных секретных документов. Часть информации, которую можно было там найти, вовсе не была секретной.

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«Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации — если она действительно была засекречена — агентства в Соединенных Штатах и Великобритании точно будут знать, откуда она взялась. И почему она всплыла прямо сейчас», - сказал Данилов.

Дополнение

8 апреля журналисты The New York Times сообщили, что в социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине. Также в них говорится о Китае и Ближнем Востоке.

Позже издание проинформировало, что утечка секретных документов Пентагона показывает, насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки.

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