CNN: Украина изменила некоторые планы из-за "утечки" секретных документов Пентагона

Цитата

"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки, сообщил CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому", - пишет издание.

Детали

Согласно скриншотам сообщений, которые просмотрело CNN, документы появились в сети в прошлом месяце на платформе социальных сетей Discord. Сообщения содержат фотографии скомканных документов, положенных на журналы и окруженных другими случайными предметами. Источник, знакомый с такими документами, рассказал CNN, будто их "в спешке свернули" и "засунули в карман", прежде чем изъять из безопасного места.

Некоторые из документов, которые официальные лица США, как указано, "считают аутентичными", разоблачают масштабы прослушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину. Другие показывают степень проникновения США в российское министерство обороны и российскую частную военную компанию "вагнера", в основном через перехваченные коммуникации и человеческие источники, которые, вероятно, теперь находятся в опасности.

В США уже начали расследование этого инцидента. Заместитель пресс-секретаря Минобороны Штатов Сабрина Сингх в воскресенье заявила, что Пентагон поддержал "межведомственные усилия" для оценки влияния "утечки".

"Министерство обороны продолжает рассматривать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые циркулируют в социальных сетях и которые, кажется, содержат конфиденциальные и строго секретные материалы. Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих сфотографированных документов на национальную безопасность США и наших союзников и партнеров", - сказала Сингх.

По словам официальных лиц, утечка также заставила Пентагон принять меры для ограничения потока таких очень конфиденциальных документов, которые обычно доступны в любой день сотням людей в правительстве.

Напомним

8 апреля журналисты The New York Times сообщили, что в социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине. Также в них говорится о Китае и Ближнем Востоке.

Позже издание проинформировало, что утечка секретных документов Пентагона показывает, насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки.