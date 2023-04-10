CNN: Україна змінила деякі плани через "витік" секретних документів Пентагону

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"Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік, повідомило CNN джерело, близьке до Президента України Володимира Зеленського", - пише видання.

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Згідно зі скриншотами дописів, які переглянуло CNN, документи з’явилися в мережі минулого місяця на платформі соціальних мереж Discord. Дописи містять фотографії зім’ятих документів, покладених на журнали та оточених іншими випадковими предметами. Джерело, знайоме з такими документами, розповіло CNN, ніби їх "поспіхом згорнули" і "засунули в кишеню", перш ніж вилучити з безпечного місця.

Деякі з документів, які офіційні особи США, як зазначається, "вважають автентичними", викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну. Інші показують ступінь проникнення США в російське міністерство оборони та російську приватну військову компанію "вагнера", в основному через перехоплені комунікації та джерела серед людей, які, ймовірно, тепер перебувають у небезпеці.

У США уже почали розслідування цього інциденту. Заступник прессекретаря Міноборони Штатів Сабріна Сінгх у неділю заявила, що Пентагон підтримав "міжвідомчі зусилля" для оцінки впливу "витоку".

"Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та суворо секретні матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографованих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів", - сказала Сінгх.

За словами офіційних осіб, витік також змусив Пентагон вжити заходів для обмеження потоку таких дуже конфіденційних документів, які зазвичай доступні в будь-який день сотням людей в уряді.

Нагадаємо

8 квітня журналісти The New York Times повідомили, що у соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні. Також в них йдеться про Китай та Близький Схід.

Пізніше видання поінформувало, що витік секретних документів Пентагону показує, наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки і розвідки.