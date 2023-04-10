CNN: Україна змінила деякі плани через "витік" секретних документів Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна змінила деякі військові плани через "витік" секретних документів Пентагону, які виявили протягом останніх тижнів, повідомило CNN джерело, як стверджується, близьке до Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
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"Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік, повідомило CNN джерело, близьке до Президента України Володимира Зеленського", - пише видання.
Деталі
Згідно зі скриншотами дописів, які переглянуло CNN, документи з’явилися в мережі минулого місяця на платформі соціальних мереж Discord. Дописи містять фотографії зім’ятих документів, покладених на журнали та оточених іншими випадковими предметами. Джерело, знайоме з такими документами, розповіло CNN, ніби їх "поспіхом згорнули" і "засунули в кишеню", перш ніж вилучити з безпечного місця.
Деякі з документів, які офіційні особи США, як зазначається, "вважають автентичними", викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну. Інші показують ступінь проникнення США в російське міністерство оборони та російську приватну військову компанію "вагнера", в основному через перехоплені комунікації та джерела серед людей, які, ймовірно, тепер перебувають у небезпеці.
У США уже почали розслідування цього інциденту. Заступник прессекретаря Міноборони Штатів Сабріна Сінгх у неділю заявила, що Пентагон підтримав "міжвідомчі зусилля" для оцінки впливу "витоку".
"Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та суворо секретні матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографованих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів", - сказала Сінгх.
За словами офіційних осіб, витік також змусив Пентагон вжити заходів для обмеження потоку таких дуже конфіденційних документів, які зазвичай доступні в будь-який день сотням людей в уряді.
Нагадаємо
8 квітня журналісти The New York Times повідомили, що у соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні. Також в них йдеться про Китай та Близький Схід.
Пізніше видання поінформувало, що витік секретних документів Пентагону показує, наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки і розвідки.