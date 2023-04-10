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"Секретные документы Пентагона" могли быть опубликованы еще в январе - Bellingcat

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Группа интернет-расследований Bellingcat проследила путь секретных военных документов США о войне в Украине, появившихся в российских каналах. Выяснилось, что большая часть аналогичных документов, вероятно, была опубликована на малоизвестном сервере еще в первой половине января 2023 года, передает УНН.

Детали

В Bellingcat пока пока не нашли первоисточник "слива", и полностью отвечать за правдивость своих выводов тоже не могут.

Один из руководителей Bellingcat Арик Толер, с соратниками выяснил, что большое количество секретных документов, также, вероятно, и широко распространяющихся с 5 апреля, было опубликовано на ныне отключенном сервере Thug Shaker Central в сети Discord, примерно еще 13 января.

По информации Bellingcat, тогда этот сервер имел около 20 активных пользователей. На сервере люди обсуждали друг с другом видеоигры, музыку, православие и многие подобные темы.

Один из документов, снимок которого показали расследователям из Bellingcat, и который по оформлению был очень похож на документы, распространившиеся недавно, был датирован 13 января. По словам расследователей, 1-2 марта, более 30 документов, многие из которых были с грифом "совершенно секретно", опубликовали на другом сервере в сети Discord, WowMao. Их изъяли 7 апреля.

Через несколько дней, 4 марта, десять документов опубликовал пользователь на сервере Minecraft Earth Map в той же сети Discord.

После этого, вечером 5 апреля, часть этих документов появилась у одного из пользователей сети 4chan и в пророссийском телеграм-канале Donbass Devushka.

При этом большинство документов из "Donbass Devushka" были разными, совпадал лишь один – карта со статистикой, в том числе оценками боевых потерь Украины и россии, и в пророссийском канале эти оценки, по убеждению Bellingcat, были подделаны: российские потери сильно занижены, а украинские – сильно завышены.

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