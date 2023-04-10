"Секретні документи Пентагону" могли бути опубліковані ще у січні - Bellingcat
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Група інтернет-розслідувань Bellingcat простежила шлях секретних військових документів США про війну в Україні, що з'явилися в російських каналах. З'ясувалось, що більша частина аналогічних документів, ймовірно, була опублікована на маловідомому сервері ще в першій половині січня 2023 року, передає УНН.
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У Bellingcat наразі поки не знайшли першоджерело "зливу", і повністю відповідати за правдивість своїх висновків теж не можуть.
Один із керівників Bellingcat Арік Толер, із соратниками з'ясував, що велика кількість секретних документів, також, ймовірно, і ті, що широко поширюються з 5 квітня, було опубліковано на нині відключеному сервері Thug Shaker Central у мережі Discord, приблизно ще 13 січня.
За інформацією Bellingcat, тоді цей сервер мав близько 20 активних користувачів. На сервері люди обговорювали один з одним відеоігри, музику, православ'я та багато подібних тем.
Один з документів, знімок якого показали розслідувачам з Bellingcat, і який за оформленням був дуже схожий на документи, що поширилися нещодавно, був датований 13 січня. За словами розслідувачів, 1-2 березня, понад 30 документів, багато з яких були з грифом "цілком таємно", опублікували на іншому сервері в мережі Discord, WowMao. Їх вилучили 7 квітня.
Через кілька днів, 4 березня, десять документів опублікував користувач на сервері Minecraft Earth Map у тій же мережі Discord.
Після цього, вечері 5 квітня, частина цих документів з'явилася в одного з користувачів мережі 4chan і в проросійському телеграм-каналі Donbass Devushka.
При цьому більшість документів з "Donbass Devushka" були різними, збігався лише один – карта зі статистикою, у тому числі оцінками бойових втрат України та росії, і в проросійському каналі ці оцінки, на переконання Bellingcat, було підроблено: російські втрати сильно занижені, а українські – сильно завищені.
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