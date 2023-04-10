Пентагон: утечка секретных документов создает серьезный риск для безопасности

Детали

Документы, которые циркулируют в сети, представляют «очень серьезную угрозу национальной безопасности и могут распространять дезинформацию», заявил журналистам помощник министра обороны по связям с общественностью Крис Мигер.

«Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий, — сказал Мигер. — Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы. Были предприняты шаги, чтобы внимательнее изучить, как и кому распространяется этот тип информации. Мы также до сих пор пытаемся оценить, что там может быть».

В последние дни в Twitter, Telegram, Discord и на других сайтах постоянно появлялись десятки фотографий документов, хотя некоторые из них могли циркулировать в сети неделями, если не месяцами, прежде чем они начали привлекать внимание средств массовой информации на прошлой неделе.

CNN сообщало, что некоторые из просочившихся документов включали разведывательные данные, связанные с войной в Украине.

Мигер отказался комментировать, являются ли документы подлинными, заявив, что команда Пентагона работает над этой оценкой, но отметил, что фотографии, циркулирующие в Интернете, похоже, содержат конфиденциальную информацию.

«Похоже, что на фотографиях показаны документы, похожие по формату на те, которые используются для предоставления нашим старшим руководителям ежедневных обновлений об операциях, связанных с Украиной и россией, а также других разведывательных обновлений», — сказал он, но некоторые «похоже, были изменены».

«Это включает документ, циркулирующий в Интернете, который, похоже, был изменен, чтобы показать, что Украина понесла больше потерь, чем россия, тогда как в очевидной первоначальной версии было указано обратное».

Мигер сказал, что министр обороны Ллойд Остин был впервые проинформирован об утечке 6 апреля и на следующий день начал «ежедневно созывать встречи с высшим руководством».

По словам Мигера, в выходные официальные лица США связались с союзниками и партнерами, некоторые из которых также были причастны к утечке документов.

Команда Пентагона также работает над тем, чтобы определить, касается ли утечка секретных материалов законодательных дел Министерства обороны, связей с общественностью, политики, главного юрисконсульта, разведки и безопасности, а также объединенных штабов.

Мигер сказал, что команда является «скоординированными усилиями нескольких различных компонентов Министерства обороны США», которые работали над тем, чтобы «обуздать все, что связано» с утечкой.

Мигер отказался сообщить, кто именно руководил этой командой и контролировал ее усилия.