Пентагон: утечка секретных документов создает серьезный риск для безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Пентагон все еще работает над определением масштабов утечки секретной информации, которая произошла в последние недели, заявил в понедельник помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер, передает УНН со ссылкой на CNN и AFP.
Детали
Документы, которые циркулируют в сети, представляют «очень серьезную угрозу национальной безопасности и могут распространять дезинформацию», заявил журналистам помощник министра обороны по связям с общественностью Крис Мигер.
«Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий, — сказал Мигер. — Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы. Были предприняты шаги, чтобы внимательнее изучить, как и кому распространяется этот тип информации. Мы также до сих пор пытаемся оценить, что там может быть».
В последние дни в Twitter, Telegram, Discord и на других сайтах постоянно появлялись десятки фотографий документов, хотя некоторые из них могли циркулировать в сети неделями, если не месяцами, прежде чем они начали привлекать внимание средств массовой информации на прошлой неделе.
CNN сообщало, что некоторые из просочившихся документов включали разведывательные данные, связанные с войной в Украине.
Мигер отказался комментировать, являются ли документы подлинными, заявив, что команда Пентагона работает над этой оценкой, но отметил, что фотографии, циркулирующие в Интернете, похоже, содержат конфиденциальную информацию.
«Похоже, что на фотографиях показаны документы, похожие по формату на те, которые используются для предоставления нашим старшим руководителям ежедневных обновлений об операциях, связанных с Украиной и россией, а также других разведывательных обновлений», — сказал он, но некоторые «похоже, были изменены».
«Это включает документ, циркулирующий в Интернете, который, похоже, был изменен, чтобы показать, что Украина понесла больше потерь, чем россия, тогда как в очевидной первоначальной версии было указано обратное».
Мигер сказал, что министр обороны Ллойд Остин был впервые проинформирован об утечке 6 апреля и на следующий день начал «ежедневно созывать встречи с высшим руководством».
По словам Мигера, в выходные официальные лица США связались с союзниками и партнерами, некоторые из которых также были причастны к утечке документов.
Команда Пентагона также работает над тем, чтобы определить, касается ли утечка секретных материалов законодательных дел Министерства обороны, связей с общественностью, политики, главного юрисконсульта, разведки и безопасности, а также объединенных штабов.
Мигер сказал, что команда является «скоординированными усилиями нескольких различных компонентов Министерства обороны США», которые работали над тем, чтобы «обуздать все, что связано» с утечкой.
Мигер отказался сообщить, кто именно руководил этой командой и контролировал ее усилия.