Пентагон: витік секретних документів створює серйозний ризик для безпеки

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Документи, які циркулюють у мережі, становлять «дуже серйозну загрозу національній безпеці і можуть поширювати дезінформацію», заявив журналістам помічник міністра оборони у зв'язках із громадськістю Кріс Мігер.

«Міністерство оборони працює цілодобово, щоб вивчити обсяг і масштаби поширення, передбачуваний вплив та наші заходи щодо пом'якшення наслідків, — сказав Мігер. — Ми все ще вивчаємо, як це сталося, а також масштаб проблеми. Було зроблено кроки, щоб уважніше вивчити, як і кому поширюється цей тип інформації. Ми також досі намагаємося оцінити, що там може бути».

Останніми днями в Twitter, Telegram, Discord та на інших сайтах постійно з'являлися десятки фотографій документів, хоча деякі з них могли циркулювати в мережі тижнями, якщо не місяцями, перш ніж вони почали привертати увагу засобів масової інформації минулого тижня.

CNN повідомляло, що деякі з документів, що просочилися, включали розвідувальні дані, пов'язані з війною в Україні.

Мігер відмовився коментувати, чи документи є справжніми, заявивши, що команда Пентагону працює над цією оцінкою, але зазначив, що фотографії, які циркулюють в Інтернеті, схоже, містять конфіденційну інформацію.

«Схоже, що на фотографіях показані документи, схожі за форматом на ті, які використовуються для надання нашим старшим керівникам щоденних оновлень про операції, пов'язані з Україною та росією, а також інших розвідувальних оновлень», — сказав він, але деякі «схоже, були змінено».

«Це включає документ, що циркулює в Інтернеті, який, здається, був змінений, щоб показати, що Україна зазнала більше втрат, ніж росія, тоді як у очевидній початковій версії було вказано протилежне».

Мігер сказав, що міністра оборони Ллойда Остіна було вперше поінформовано про витік 6 квітня і наступного дня він почав «щодня скликати зустрічі з вищим керівництвом».

За словами Мігера, у вихідні офіційні особи США зв'язалися з союзниками та партнерами, деякі з яких також були причетні до витоку документів.

Команда Пентагону також працює над тим, щоб визначити, чи стосується витік секретних матеріалів законодавчих справ Міністерства оборони, зв'язків із громадськістю, політики, головного юрисконсульта, розвідки та безпеки, а також об'єднаних штабів.

Мігер сказав, що команда є «скоординованими зусиллями кількох різних компонентів Міністерства оборони США», які працювали над тим, щоб «приборкати все, що пов'язано» з витоком.

Мігер відмовився повідомити, хто саме керував цією командою та контролював її зусилля.