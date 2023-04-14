Данилов о начале контрнаступления: есть несколько вариантов развития событий

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«То, что касается планов наших военных, они будут знать, когда это будет утверждено соответствующим образом. Все предположения - летом, зимой, завтра, послезавтра, они под собой не имеют никакой почвы. Все это будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение. Я неоднократно рассказывал, что наши военные имеют не один, не два, не три и даже не четыре варианта событий, ведь все зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день, и на момент принятия решения будет приниматься окончательное решение», - рассказал Данилов.

Детали

Он отметил, что нельзя считать, что после контрнаступления ВСУ можно будет объявить о победе.

«Сложная война, непростой противник. Все, кто считает, что можно просто поставить точку в этой войне, то люди не понимают, о чем идет речь», - сказал Данилов.

Дополнение

Данилов ранее сообщал, что штаб Главнокомандующего примет решение о начале запланированного контрнаступления в самый последний момент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинское контрнаступление может быть начато уже летом.