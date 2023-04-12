Український контрнаступ може розпочатися вже влітку — Шмигаль

Деталі

Шмигаль зазначив, що найсильніший тиск для початку контрнаступу виходить із середини України.

"Ми не відчуваємо тиску з боку наших друзів і партнерів у зв'язку з початком наступу", - сказав він.

"Всі наші друзі та партнери чудово розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100, а то й більше відсотків", - сказав прем'єр-міністр України.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою.