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Український контрнаступ може розпочатися вже влітку — Шмигаль

Український контрнаступ може розпочатися вже влітку — Шмигаль

Київ • УНН

 • 622919 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український контрнаступ може бути розпочато вже влітку. Про це він розказав в інтерв'ю The Hill, передає УНН.

Деталі

Шмигаль зазначив, що найсильніший тиск для початку контрнаступу виходить із середини України.

"Ми не відчуваємо тиску з боку наших друзів і партнерів у зв'язку з початком наступу", - сказав він.

"Всі наші друзі та партнери чудово розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100, а то й більше відсотків", - сказав прем'єр-міністр України.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою.

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