Украинское контрнаступление может начаться уже летом - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское контрнаступление может быть начато уже летом. Об этом он рассказал в интервью The Hill, передает УНН.
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Шмыгаль отметил, что самое сильное давление для начала контрнаступления исходит изнутри Украины.
"Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления", - сказал он.
"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и более процентов", - сказал премьер-министр Украины.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, который категорически отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя.