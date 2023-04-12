Украинское контрнаступление может начаться уже летом - Шмыгаль

Детали

Шмыгаль отметил, что самое сильное давление для начала контрнаступления исходит изнутри Украины.

"Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления", - сказал он.

"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и более процентов", - сказал премьер-министр Украины.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, который категорически отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя.