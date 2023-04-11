Блінкен відкинув спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою, передає УНН.
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«Сьогодні під час нашої розмови Ентоні Блінкен підтвердив залізну підтримку США і категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою. США залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру», - написав Кулеба у Twitter.
Доповнення
Washington Post повідомляв, що Сполучені Штати сумніваються, що запланований контрнаступ українських сил принесе значні успіхи у боротьбі з російським вторгненням.
У понеділок представник Пентагону Кріс Мігер заявив, що офіційні особи вживають активних дій, щоб визначити обсяг, масштаб і вплив витоку, а також те, як вони можуть запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Він відмовився коментувати достовірність матеріалів.
Представник Держдепартаменту Ведант Патель заявив, що офіційні особи США також працюють над тим, щоб запевнити союзників і партнерів у «нашій прихильності до збереження розвідданих».