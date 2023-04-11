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США сомневаются в успехе контрнаступления Украины - Washington Post

США сомневаются в успехе контрнаступления Украины - Washington Post

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Соединенные Штаты сомневаются, что запланированное контрнаступление украинских сил принесет значительные успехи в борьбе с российским вторжением, пишет Washington Post, передает УНН.

Детали

Проблемы Украины с массированием войск, боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ее вооруженные силы «значительно не оправдают» первоначальных целей Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленного на возвращение оккупированных россией территорий этой весной, согласно оценкам разведки США, пишет Washington Post.

«Мрачная оценка от начала февраля, обозначенная как «совершенно секретная», предупреждает о значительных недостатках формирования и обеспечения сил и вероятность того, что такая операция приведет лишь к скромным территориальным приобретениям», - говорится в сообщении. 

Этот документ, который ранее не разглашался, является одним из многих материалов по национальной безопасности США, обнаруженных на прошлой неделе на онлайн-платформе для обмена сообщениями. Пентагон и Министерство юстиции расследуют эту утечку документов.

Утечка дала представление о деятельности американской разведки по всему миру, но ее разоблачения о российско-украинской войне оказались особенно показательными. Например, выяснилось, где американские официальные лица обнаружили критические недостатки в ПВО Украины и доступе к боеприпасам, а также обнаружили значительные недостатки в российских вооруженных силах. Многие оценки датируются февралем и мартом.

Документ, в котором прогнозируется лишь скромный успех будущего контрнаступления Украины, указывает на то, что стратегия Киева вращается вокруг возвращения территорий на востоке с одновременным продвижением на юг в попытке перерезать сухопутный мост россии в Крым. В документе говорится о том, что потенциал укрепленной российской обороны в сочетании с «постоянными недостатками украинской подготовки и поставок боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усилит потери во время наступления».

Помимо документа, официальные лица США заявили, что перспективы скромного результата весеннего наступления также были подкреплены секретной оценкой Национального совета по разведке. Эта оценка, недавно доведенная до сведения избранной группы людей на Капитолийском холме, показала, что Украина вряд ли сможет вернуть себе столько же территорий, сколько Киеву удалось прошлой осенью во время ошеломляющих прорывов Украины на востоке и юге, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Издание отмечает, что в течение нескольких недель после того, как был составлен просочившийся документ, официальные лица США провели переговоры с украинскими лидерами, чтобы убедиться, что наступательные амбиции Киева соответствуют его возможностям. Один обмен мнениями на самом высоком уровне состоялся в середине марта во время разговора между генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов, Джейком Салливаном, советником президента по национальной безопасности и министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Официальные лица США также провели командные учения с украинскими военачальниками, чтобы продемонстрировать, как могут развиваться различные наступательные сценарии, и каковы последствия чрезмерного рассредоточения сил, сказал один чиновник. Это может слишком сильно растянуть линии снабжения, что затруднит удержание отвоеванной территории при попытке продвинуться дальше к оккупированным районам.

Высокопоставленный украинский чиновник не отрицал разоблачения, содержащиеся в документе, и указал на задержки с логистикой, которые замедлили поставки обещанной западной помощи. Это «частично верно», сказал чиновник, «но наиболее критичной является задержка уже обещанных систем, что задерживает подготовку новосформированных бригад и контрнаступление в целом».

Другой высокопоставленный украинский чиновник заявил, что просочившиеся документы вряд ли помешают запланированному контрнаступлению. "Все знают, что у нас мало боеприпасов - об этом открыто говорят президент и министр обороны, - сказал чиновник. - С ноября всем было очевидно, что следующее контрнаступление будет направлено на юг, сначала на Мелитополь, а затем на Бердянск. Но точное место мы можем изменить его за неделю до этого".

Дополнение

В понедельник представитель Пентагона Крис Мигер заявил, что официальные лица предпринимают активные действия, чтобы определить объем, масштаб и влияние утечки, а также то, как они могут предотвратить подобные инциденты в будущем. Он отказался комментировать достоверность материалов.

Представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что официальные лица США также работают над тем, чтобы заверить союзников и партнеров в «нашей приверженности к сохранению разведданных».

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