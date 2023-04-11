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США сумніваються в успіху контрнаступу України - Washington Post

США сумніваються в успіху контрнаступу України - Washington Post

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сполучені Штати сумніваються, що запланований контрнаступ українських сил принесе значні успіхи у боротьбі з російським вторгненням, пише Washington Post, передає УНН.

Деталі

Проблеми України з масуванням військ, боєприпасів і спорядження можуть призвести до того, що її збройні сили «значно не виправдають» початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу, спрямованого на повернення окупованих росією територій цієї весни, згідно з оцінками розвідки США, пише Washington Post.

«Похмура оцінка від початку лютого, позначена як «цілком секретна», попереджає про значні недоліки формування та забезпечення сил та ймовірність того, що така операція призведе лише до скромних територіальних придбань», - йдеться в повідомленні. 

Цей документ, який раніше не розголошувався, є одним із багатьох матеріалів національної безпеки США, виявлених минулого тижня на онлайн-платформі для обміну повідомленнями. Пентагон і Міністерство юстиції розслідують цей витік документів.

Витік дав уявлення про діяльність американської розвідки по всьому світу, але її викриття про російсько-українську війну виявилися особливо показовими. Наприклад, з'ясувалося, де американські офіційні особи виявили критичні недоліки у ППО України та доступі до боєприпасів, а також виявили значні недоліки у російських збройних силах. Багато оцінок датуються лютим та березнем.

Документ, в якому прогнозується лише скромний успіх майбутнього контрнаступу України, вказує на те, що стратегія Києва обертається навколо повернення територій на сході з одночасним просуванням на південь у спробі перерізати сухопутний міст росії в Крим. У документі йдеться про те, що потенціал укріпленої російської оборони у поєднанні з «постійними недоліками української підготовки та постачання боєприпасів, ймовірно, загальмує прогрес і посилить втрати під час наступу».

Крім документа, офіційні особи США заявили, що перспективи скромного результату весняного наступу також були підкріплені секретною оцінкою Національної ради з розвідки. Ця оцінка, яку нещодавно довели до відома обраної групи людей на Капітолійському пагорбі, показала, що Україна навряд чи зможе повернути собі стільки ж територій, скільки Києву вдалося минулої осені під час приголомшливих проривів України на сході та півдні, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Видання зазначає, що протягом кількох тижнів після того, як було складено документ, що просочився, офіційні особи США провели переговори з українськими лідерами, щоб переконатися, що наступальні амбіції Києва відповідають його можливостям. Один обмін думками на найвищому рівні відбувся у середині березня під час розмови між генералом Марком Міллі, головою Об'єднаного комітету начальників штабів, Джейком Салліваном, радником президента з національної безпеки та міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми українськими колегами.

Офіційні особи США також провели командні навчання з українськими воєначальниками, щоб продемонструвати, як можуть розвиватися різні наступальні сценарії, і якими є наслідки надмірного розосередження сил, сказав один чиновник. Це може надто сильно розтягнути лінії постачання, що ускладнить утримання відвойованої території при спробі просунутися далі до окупованих районів.

Високопоставлений український чиновник не заперечував викриття, що містяться в документі, і вказав на затримки з логістикою, які сповільнили постачання обіцяної західної допомоги. Це «частково вірно», сказав чиновник, «але найбільш критичною є затримка вже обіцяних систем, що затримує підготовку новосформованих бригад і контрнаступ в цілому».

Інший високопоставлений український чиновник заявив, що документи, що просочилися, навряд чи завадять запланованому контрнаступу. "Усі знають, що у нас мало боєприпасів - про це відкрито говорять президент і міністр оборони, - сказав чиновник. - Із листопада всім було очевидно, що наступний контрнаступ буде спрямований на південь, спочатку на Мелітополь, а потім на Бердянськ. Але точне місце ми можемо змінити його за тиждень до цього".

Доповнення

У понеділок представник Пентагону Кріс Мігер заявив, що офіційні особи вживають активних дій, щоб визначити обсяг, масштаб і вплив витоку, а також те, як вони можуть запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Він відмовився коментувати достовірність матеріалів.

Представник Держдепартаменту Ведант Патель заявив, що офіційні особи США також працюють над тим, щоб запевнити союзників і партнерів у «нашій прихильності до збереження розвідданих».

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