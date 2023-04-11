Блинкен отверг попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя - Кулеба

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«Сегодня во время нашего разговора Энтони Блинкен подтвердил железную поддержку США и категорически отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя. США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира», - написал Кулеба в Twitter.

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Washington Post сообщал, что Соединенные Штаты сомневаются, что запланированное контрнаступление украинских сил принесет значительные успехи в борьбе с российским вторжением.

В понедельник представитель Пентагона Крис Мигер заявил, что официальные лица предпринимают активные действия, чтобы определить объем, масштаб и влияние утечки, а также то, как они могут предотвратить подобные инциденты в будущем. Он отказался комментировать достоверность материалов.

Представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что официальные лица США также работают над тем, чтобы заверить союзников и партнеров в «нашей приверженности к сохранению разведданных».