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Блинкен отверг попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, который категорически отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя, передает УНН.

Цитата

«Сегодня во время нашего разговора Энтони Блинкен подтвердил железную поддержку США и категорически отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя. США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира», - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Washington Post сообщал, что Соединенные Штаты сомневаются, что запланированное контрнаступление украинских сил принесет значительные успехи в борьбе с российским вторжением.

В понедельник представитель Пентагона Крис Мигер заявил, что официальные лица предпринимают активные действия, чтобы определить объем, масштаб и влияние утечки, а также то, как они могут предотвратить подобные инциденты в будущем. Он отказался комментировать достоверность материалов.

Представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что официальные лица США также работают над тем, чтобы заверить союзников и партнеров в «нашей приверженности к сохранению разведданных».

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