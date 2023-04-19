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Не надо сводить контрнаступление только к активным наступательным действиям, речь идет о стратегической цели ВСУ - Маляр

Не надо сводить контрнаступление только к активным наступательным действиям, речь идет о стратегической цели ВСУ - Маляр

Киев • УНН

 • 441618 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Не надо сводить публично украинское контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ - освободить все оккупированные территории. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ - освободить все временно оккупированные территории. Поэтому говорить узко о контрнаступлении – некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Но все вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, можно назвать мероприятиями контрнаступательных действий», - написала Маляр.

По ее словам, они включают подготовку техники, людей, подготовку резерва, формирование тактики (планов "А", "Б", "В", потому что не может быть только одного варианта действий, потому что враг тоже реагирует на это).

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«И надо понимать, что подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не за месяц-два. План окончательно выбирается таким образом, чтобы враг не смог отреагировать», - сообщила Маляр.

Она отметила, что ВСУ пока не готовят что-то одно - на конкретное время на каком-то конкретном направлении.

«ВСУ ежедневно готовят весь комплекс оборонительных и контрнаступательных мероприятий. И, собственно, активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта, тоже можно считать элементом контрнаступления», - добавила

Дополнение

Маляр сообщала, что украинцам не стоит ждать, когда Вооруженные силы Украины сообщат о начале контрнаступления, поскольку это секретная информация, определенные контрнаступательные действия уже ведутся бойцами.

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